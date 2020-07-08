Расследования

В Волгограде бодибилдер получил срок за заказ анаболиков из Беларуси

Расследования 08.07.2020 14:15
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08.07.2020 14:15


37-летний житель Волгограда приговорен к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего за контрабанду сильнодействующих веществ, сообщает ИА «Высота 102». Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Дзержинского района. По информации старшего помощника прокурора области Оксаны Чередининой, в судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела при отсутствии медицинских показаний в сентябре 2018 года заказал через сеть «Интернет» препараты для увеличения мышечной массы. При этом анаболические стероиды содержали в своем составе сильнодействующие вещества, свободный оборот которых на территории Российской Федерации запрещен. Осознавая противоправный характер своих действий, мужчина при оформлении заказа указал в качестве получателя анкетные данные своей знакомой, которую попросил получить предназначенную для него посылку.
После получения посылки с территории Республики Беларусь женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Расследование уголовного дела проводилось СО-3 СУ УМВД России по Волгограду.
Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела не признал.
Он взят под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил.

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