Общество

В Волгограде еще три многоквартирных дома приговорили к сносу

Общество 08.07.2020 14:21
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08.07.2020 14:21


Аварийными и подлежащими сносу признаны три многоквартирных дома в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на инспекцию госжилнадзора по Волгоградской области, решение было принято по результатам рассмотрения заключений межведомственной комиссии района.
Так, по результатам инженерных изысканий выявлено, что в отношении многоквартирных домов №№ 50 и 52  по ул. Сулеймана Стальского и № 56 по ул. Панферова проведение капитального ремонта нецелесообразно.
На основании данных изысканий были составлены заключения о техническом состоянии данных домов, которые направлены в межведомственную комиссию Красноармейского района Волгограда для их рассмотрения и принятия решения о признании их аварийными и подлежащим сносу. 
Напомним, что в июне текущего года аналогичные решения о сносе были приняты в отношении семи многоквартирных домов (№№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9) по улице Вилянская Красноармейского района и трех многоквартирных домов  (№№ 1, 2, 6) в поселке 40 домиков Краснооктябрьского района.
Фото из архива ИА "Высота 102".

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