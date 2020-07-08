



В Волгограде покупателям муниципальной недвижимости предоставили отсрочку выкупных платежей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской думы, льготу получили коммерсанты, оформившие договоры купли-продажи до введения режима повышенной готовности. За утверждение данного решения депутаты проголосовали на сегодняшнем заседании представительного собрания. Мерой поддержки смогут воспользоваться 466 представителей малого и среднего бизнеса.

По выкупным платежам, которые приходятся на 2020 год, будет предоставляться отсрочка, от 6 до 12 месяцев, по выбору предпринимателей. Проценты на сумму отсроченных платежей начисляться не будут, так же как штрафы и неустойки.

29 апреля гордума приняла первый пакет мер по поддержке арендаторов муниципального имущества. Для предпринимателей, чей бизнес относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики в условиях пандемии, муниципалитет предусмотрел отсрочку уплаты арендных платежей в период с начала действия режима повышенной готовности до 1 октября текущего года.

Более подробную информацию по другим мерам поддержки бизнеса в условиях коронавируса можно получить по телефонам «горячей линии»: 8-800-302-32-03; 8(8442) 32-00-05.



