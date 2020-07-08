Запланированный в Волгограде ParkSeason Fest перенесли из-за пандемии





Фестиваль ParkSeason Fest, который планировали провести в Волгограде 15 августа, перенесли на май 2021 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, решение принято с учетом нестабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции и рекомендаций Роспотребнадзора в части организации массовых мероприятий.

«По состоянию на сегодняшний день организаторы уже согласовали новую дату с хэдлайнерами фестиваля, выступление которых планируется на главной сцене «Волгоград Арены». Так, своё участие уже подтвердили группы «Мумий Тролль», «Сплин», Guano Apes и Bomfunk MC’s. Кроме того, до конца июля будет объявлен еще один хэдлайнер главной сцены. С артистами, выступающими на территории ЦПКиО, в данный момент ведутся переговоры. По возможности будет сохранен полный состав ранее заявленных артистов, а также добавятся новые участники. Концепция фестиваля сохранится в полном объеме. Все ранее купленные билеты остаются действительными», - рассказали в администрации Волгограда.



