В Волгоградской области готовятся к встрече нового прокурора

Общество 05.07.2020 21:00
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05.07.2020 21:00
Денис Костенко, согласно обновлениям на официальном сайте прокуратуры Волгоградской области, уже числится новым прокурором региона. Как стало известно ИА «Высота 102», по факту кадровая ротация не завершена - новый прокурор в Волгоград еще не прибыл, а бывший прокурор – Максим Ершов еще на отбыл.
Представление нового руководителя и проводы бывшего руководителя в надзорном органе пройдут не раньше середины наступающей недели. На мероприятие ожидается приезд представителей Генеральной прокуратуры России.
Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко был утвержден на должность прокурора Волгоградской области решением специальной комиссии генпрокуратуры. Нынешний прокурор Волгоградской области Максим Ершов должен занять пост прокурора Забайкальского края. Указы Президента РФ о назначениях еще не опубликованы.
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