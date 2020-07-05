Общество

В Волгоградской области готовятся к встрече нового прокурора

Общество 05.07.2020 21:00
0
05.07.2020 21:00


Денис Костенко, согласно обновлениям на официальном сайте прокуратуры Волгоградской области, уже числится новым прокурором региона. Как стало известно ИА «Высота 102», по факту кадровая ротация не завершена - новый прокурор в Волгоград еще не прибыл, а бывший прокурор – Максим Ершов еще на отбыл. 
Представление нового руководителя и проводы бывшего руководителя в надзорном органе пройдут не раньше середины наступающей недели. На мероприятие ожидается приезд представителей Генеральной прокуратуры России.
Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко был утвержден на должность прокурора Волгоградской области решением специальной комиссии генпрокуратуры. Нынешний прокурор Волгоградской области Максим Ершов должен занять пост прокурора Забайкальского края. Указы Президента РФ о назначениях еще не опубликованы. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
05.07.2020 22:29
Общество 05.07.2020 22:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2020 16:55
Общество 05.07.2020 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2020 14:17
Общество 05.07.2020 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2020 13:28
Общество 05.07.2020 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.07.2020 10:14
Общество 05.07.2020 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2020 10:17
Общество 04.07.2020 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
04.07.2020 09:05
Общество 04.07.2020 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 21:33
Общество 03.07.2020 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 19:48
Общество 03.07.2020 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 19:26
Общество 03.07.2020 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 17:09
Общество 03.07.2020 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 14:00
Общество 03.07.2020 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.07.2020 13:03
Общество 03.07.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 11:59
Общество 03.07.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2020 11:24
Общество 03.07.2020 11:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

00:19
В Волгоградской области 9-летнюю девочку убило током в фонтанеСмотреть фотографии
22:29
Ее нет совсем: жители Палласовки Волгоградской области жалуются на отсутствие водыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:00
В Волгоградской области готовятся к встрече нового прокурораСмотреть фотографии
18:34
Под Волгоградом ландшафтный пожар подбирается к федеральной трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Волгоградская компания "Виво маркет" набирает сотрудников для работы на фабрике готового питания и школьных пищеблокахСмотреть фотографии
16:55
Учительские субботники в Волгограде в разгар пандемии оказались незаконнымиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
Кто и как подхватил коронавирус в Волгоградской области в последние сутки: оперштаб дал раскладСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде расследуют дело о таране баржей ворот шлюза Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
14:17
Деньги освоены, акты подписаны: глава Краснослободска отчитался о "замечательном" благоустройствеСмотреть фотографии
11:43
Коронавирус в Волгоградской области держит планкуСмотреть фотографии
11:01
Переболевших COVID-пневмонией волгоградцев спасают от инвалидностиСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области ландшафтный пожар испортил закатСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области легковушка «обняла» дерево, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде на электросетях несколько дней висит сломанное деревоСмотреть фотографии
20:32
В Волгоградской области из ружья депутата выстрелили в подросткаСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде на детскую площадку рухнула увешанная электропроводами акацияСмотреть фотографии
15:48
300 силовиков Волгограда привлекли к облаве на криминальный бизнесСмотреть фотографииCмотреть видео
13:32
Не спеши в камыши: волгоградские пожарные придумали лодку-косилкуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Волгоградский оперштаб раскрыл подробности о смертях от COVID-19Смотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области от коронавируса за сутки умерли два человекаСмотреть фотографии
11:48
Операция «Путина» завершилась в Волгоградской области 109 уголовными деламиСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде и Волжском тесты на COVID-19 делают 9 лабораторийСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде тройное ДТП из-за упрямого водителя попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Может запылать все: в Волгоградской области - чрезвычайная пожароопасностьСмотреть фотографии
10:12
Прилегший на дороге пешеход пострадал в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:59
В Волгограде начали сворачивать работу инфекционных госпиталейСмотреть фотографии
21:33
Губернатору Волгоградской области поручили контролировать ситуацию на рынке трудаСмотреть фотографии
19:48
Судьи не приняли назад в свои ряды сына скандального экс-депутата Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
19:26
"А про музеи забыли?": туристы просят открыть памятные места Волгограда для посещенийСмотреть фотографии
17:22
Церемониться не стали: в Волгограде резво уничтожили советское наследие стадиона «Монолит»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 