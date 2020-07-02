Общество 02.07.2020 16:42
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02.07.2020 16:42
Гендиректор волгоградского "Ротора" Андрей Рекечинский под давлением журналистов раскрыл бюджет клуба, официально озвучив цифру, которая уже ранее фигурировала в прессе. Как сообщает ИА "Высота 102", журналисты сегодня на пресс-конференции атаковали Рекечинского вопросами о финансах сине-голубых. Как сообщалось ранее, волгоградский клуб прошел лицензирование и сможет выступать в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне.
Андрей Рекечинский сначала заявил, что данные о бюджете клуба есть в открытых источниках, потом признался, что не хочет озвучивать цифры. Однако под напором журналистов все же сдался и сообщил, что бюджет составляет около полумиллиарда рублей. Финансирование, по его словам, идет как из бюджета, так и межбюджетных источников. По поводу спонсоров команды он пояснил, что поиски еще идут.
Также Андрей Рекечинский пояснил ситуацию, о которой сообщалось ранее в соцсетях - по поводу недовольства игроков "Ротора" зарплатами. Футболисты рассчитывали на повышение премиальных в связи с выходом в Премьер-лигу, однако возможности клуба оказались ограниченными. Но те, кто подписал контракт, согласились с предложенными условиями, рассказал Андрей Михайлович. А вот два игрока - Ткачук и Нестеренко - расстались с "Ротором" по этой причине.
Нечем оказалось порадовать гендиректору "Ротора" и болельщиков, которые ждут новостей по поводу организации предстоящих матчей, условий пропуска зрителей, а также цен на билеты и абонементы. По словам Андрея Рекечинского, конкретика появится лишь после заседания исполкома РФС, который состоится 9 июля. Так что до сих пор непонятно, смогут ли волгоградцы присутствовать на матчах своей команды.
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