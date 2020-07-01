Золотые рыбки и сомы вернулись на Центральную набережную Волгограда

Общество 01.07.2020 10:32
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01.07.2020 10:32
Сегодня в пруд на верхней террасе Центральной набережной Волгограда после зимовки вернулись золотые рыбки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, компанию японским карпам составили около 500 гуппи и маленьких сомов нескольких видов. С октября прошлого года обитатели декоративного водоема жили в бассейне, расположенном на территории Центрального рынка.
Из-за небольшой глубины, которая составляет менее одного метра, зимой пруд мог полностью промерзнуть, что привело бы к гибели рыб. Поэтому постояльцев водоема переселили в бассейн с подходящим температурным режимом. Ухаживала за ними организация, которая занимается разведением экзотических рыб и научно-исследовательской работой.
На прошлой неделе сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» наполнили пруд водой, чтобы к сегодняшнему дню он успел прогреться. Коммунальщики провели регулировку систем фильтрации, рециркуляции воды и расставили по дну водоема декоративные растения.
Решение о наполнении водоема водой и переселении рыбок принято в связи со смягчением ограничительных мер на территории региона. После завершения в конце июня действия на территории области режима самоизоляции в Волгограде стартовал сезон фонтанов. Вместе с этими сооружениями было принято решение и вернуть к жизни декоративный пруд.
Напомним, искусственный водоем появился на Центральной набережной в 2019 году в рамках реконструкции верхней террасы.
Фото: пресс-служба администрации Волгограда.
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