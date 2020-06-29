Общество 29.06.2020 14:37
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29.06.2020 14:37
Бригады «Концессии водоснабжения» завершили обустройство подъездных путей для локализации технологического нарушения на водоводе в Тракторозаводском районе. На месте работают аварийно-восстановительная бригада, погрузчик, два трактора-откачки и другая спецтехника. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Участок водовода, где было зафиксировано нарушение, пролегает через промышленную зону, поросшую камышом и дикой растительностью. Здесь же располагаются заброшенные постройки. Учитывая труднодоступность местности, для проезда тяжелой спецтехники к месту происшествия был оперативно обустроен подъездной путь. В настоящее время на объекте ведется откачка воды, чтобы подобраться к сети.
Напомним, сегодня утром произошел перепад напряжения на линиях энергоснабжающей компании, подающих электроэнергию от подстанции 110/10/6 кВ «Рынок». Перепад напряжения вызвал нештатную ситуацию на насосной станции первого каскада водозабора из волгоградского водохранилища. Станция производительностью 285,7 тыс. м3/сутки обеспечивает подачу воды в северную (Тракторозаводский, Краснооктябрьский районы) и западную часть города (Дзержинский район). Возникший гидроудар привел к технологическим нарушениям на двух из шести магистральных водоводов диаметром 750 и 1200 мм.
На время восстановительных работ водопроводные очистные сооружения работают в режиме ограниченной функциональности. В связи с этим временно приостановлена подача горячего водоснабжения в Краснооктябрьском, Дзержинском и частично Тракторозаводском районах, что позволяет снизить нагрузку на сети.
Холодное водоснабжение жителей Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов осуществляется на пониженном давлении, в Дзержинском районе подача холодного водоснабжения временно приостановлена за исключением пос. Ангарского, где специалисты смогли переключить потребителей на сети Краснооктябрьского района.
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