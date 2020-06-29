В Волгограде бывший Дом работников НКВД взяли под охрану





Определена и описана ценность здания, расположенного на улице Мира,21 в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, приказом областного комитета государственной охраны объектов культурного наследия утвержден предмет охраны объекта, в который вошли все конструктивные элементы здания, композиционное решение, а также архитектурно-художественное оформление фасадов.

Пятиэтажное здание г-образной формы стоит вдоль улицы Мира и улицы им. Гагарина напротив Волгоградского планетария. Строение объединяет угловая шестиэтажная квадратная башня. Часть здания, известная как бывший Дом работников НКВД, была построена в 1934-1935 гг., а реконструирована в 1953-1954 годах. В это же время была пристроена оставшаяся часть здания.





В предмет охраны вошло и декоративное убранство здания, в том числе отштукатуренный цоколь, декоративное убранство оконных проемов и балконов, междуэтажный карнизный пояс, одномаршевая лестница, крыльцо угловой башни и т.п.

Собственники или иные законные владельцы объекта культурного наследия обязаны содержать его в надлежащем состоянии без изменения предмета охраны и не ухудшать условия, необходимые для его сохранности. За разрушение, повреждение, уничтожение или иные действия, повлекшие к изменению предмета охраны, устанавливается ответственность.





Аналогичный приказ опубликован в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» в поселке Майский Советского района Волгограда.

Предметом охраны в данном случае стало местоположение, останки захороненных в могиле бойцов со всеми материальными ценностями, объемно-планировочное решение мемориала, стелы, надмогильное сооружение над братской могилой, надгробие, облицованное гранитными и мраморными плитами, рельефная пятиконечная звезда, текст на гранитной мемориальной доске и многое другое.



