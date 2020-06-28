



Жители дома №2 по ул Мясникова в Тракторозаводском районе Волгограда пожалели, что поддались на уговоры проголосовать за Конституцию прямо у подъезда своей многоэтажки. «Мы сидели вечером на лавочках, кто цветы поливал, кто за внуками присматривал, - рассказывает Светлана, одна из жительниц дома. – Тут во двор заходят женщины с урной, представились, что они из избирательного участка, который в школе №27 находится, предложили прямо на месте принять участие в голосовании по Конституции». По словам волгоградки, многие согласились. Ведь и идти-то никуда не надо было, разве что за паспортом зайти в свою квартиру. «Мы все проголосовали, а потом спрашиваем – а где бюллетени за время? Нам ответили, что нужно самим прийти на участки, чтобы проголосовать по этому вопросу. Но как же так – за Конституцию, значит, можно во дворе, а за время – идти на участки? А для нас это очень важно – мы хотим оставить такое время, какое сейчас есть. Многие из нашего дома больше хотели не за Конституцию голосовать, а именно за время. А теперь что же, идти на участки придется?», - возмущаются горожане.

По словам волгоградки, знакомые, которые живут в других районах города, рассказывали, что для дворового голосования члены комиссий приносили и бюллетени для опроса по времени. «Это наши, что ли, поленились? Мы все расстроены – как-будто нас обманули», - заключила Светлана.

Между тем, читатели ИА «Высота 102» также выражают недоумение процедурой опроса по времени. «На участках не спрашивают даже паспорт, бюллетени не опускают в урны, они лежат стопочками на столах. Как можно доверять такому опросу? Создается ощущение, что это никому не нужно, это не будет иметь никакого значения. Может, просто надо было заманить людей на участки?», - предполагают волгоградцы.

Как пояснил информагентству председатель ТИК Тракторозаводского района Волгограда Александр Панферов, члены УИК № 909 в присутствии наблюдателя проводили голосование вне помещения на основании 14 поступивших обращений от граждан, проживающих по адресу: ул. Мясникова, 2.

"При этом в реестре обращений граждан с именем Светлана, прямая речь которой упоминается в публикации, не было. Вс третив граждан, оставивших обращения о голосовании на дому, перед подъездом, члены УИК пояснили, что без предъявления паспорта бюллетень для голосования выдан быть не может. Они поднялись к квартирам граждан для проведения бесконтактного голосования на дому.

Представителей счетной комиссии, которые проводят опрос по времени, вместе с членами УИК не было", - заверил руководитель ТИКа.

Вместе с тем, по словам Панферова, в связи с желанием граждан, проживающих по указанному адресу, принять участие в опросе по времени, председатель ТИК Тракторозаводского района Волгограда передал данную просьбу представителям счетной комиссии, которые в понедельник, 29 июня, пообещали приехать по этому адресу и провести опрос по времени.

Напомним, параллельно с процедурой голосования по изменениям Конституции в Волгоградской области проходит и опрос по времени. Его инициировал спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкин. Голосование по Конституции организовал облизбирком, а опрос по времени – местные власти. В первый день голосования по Конституции некоторые жители региона жаловались в том числе и на отсутствие опросников по времени на избирательных участках.



