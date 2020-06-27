



15 тысяч бюллетеней дополнительно запросили территориальные избиркомы для голосования по поправкам в Конституцию. Волгоградский облизбирком своим постановлением удовлетворил просьбу комиссий. Листы голосования сверх выделенного изначально накануне старта голосования получили 53 УИКа, сообщает ИА "Высота 102".

На одни участки довезли по 1-2 бюллетеня (к примеру, в Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов Советского района), на другие – сотни. Сразу 1500 бланков предназначены для УИКа №644, расположенного в школе №60 Красноармейского района Волгограда.

В облизбиркоме пояснили, что решение об увеличении количества бюллетеней принято по итогам процедуры «Мобильный избиратель», которая завершилась 21 июня. В итоге от своих участков открепились, выбрав другие, 89 тысяч жителей области.

Голосование по поправкам в Конституцию России проходит в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. В Волгоградской области открыты почти 1500 избирательных участков.



