Общество

Волгоградские избиркомы попросили добавки бюллетеней для голосования за Конституцию

Общество 27.06.2020 21:14
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27.06.2020 21:14


15 тысяч бюллетеней дополнительно запросили территориальные избиркомы для голосования по поправкам в Конституцию. Волгоградский облизбирком своим постановлением удовлетворил просьбу комиссий. Листы голосования сверх выделенного изначально накануне старта голосования получили 53 УИКа, сообщает ИА "Высота 102". 
На одни участки довезли по 1-2 бюллетеня (к примеру, в Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов Советского района), на другие – сотни. Сразу 1500 бланков предназначены для УИКа №644, расположенного в школе №60 Красноармейского района Волгограда.
В облизбиркоме пояснили, что решение  об увеличении количества бюллетеней принято по итогам процедуры «Мобильный избиратель», которая завершилась 21 июня.  В итоге от своих участков открепились, выбрав другие, 89 тысяч жителей области. 
Голосование по поправкам в Конституцию России проходит в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. В Волгоградской области открыты почти 1500 избирательных участков.

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