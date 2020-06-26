Роспотребнадзор разрешил волгоградцам загорать без масок





В управлении Роспотребнадзора разъяснили волгоградцам, как отдыхать на пляжах в условиях непростой эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, каждый пляж должен пройти ряд экспертиз с исследованием воды, песка в установленном законом порядке с выдачей санитарно-эпидемиологического заключения.

Туалеты, душевые кабины пляжа должны быть присоединены к существующему водопроводу, подвергаться регулярной дезинфекции с обработкой дезинфицирующими средствами. Все средства, применяемые для дезинфекции, должны иметь свидетельства о государственной регистрации, и использоваться в режимах обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. В санузлах должны быть раковины с подводкой воды и санитайзеры для обработки рук.

Шезлонги, лежаки, стулья тоже должны подвергаться обработке дезинфицирующими средствами после каждого посетителя пляжа в целях недопущения распространения различных заболеваний, в том числе и новой коронавирусной инфекции.

При отдыхе на пляжах носить маски людям не нужно, однако социальную дистанцию не менее 1,5-2 метра соблюдать нужно всем, кроме членов одной семьи или совместно проживающих, пояснили в ведомстве. При этом обязательно следует взять с собой антисептического средства для обработки рук.

Перед выходом на места отдыха возьмите с собой запас бутилированной питьевой воды, не только для использования в питьевых целях, но и для мытья овощей и фруктов – хотя лучше избегать употребление пищи на пляже, поскольку невозможно гарантировать, что даже после мытья такие продукты будут эпидемически безопасны, советуют в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Волгоградской области пока не открылся ни один пляж. Это связано с затянувшимся половодьем. Однако жители региона уже давно облюбовали места отдыха у воды, несмотря на запреты.



