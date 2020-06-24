Министр культуры России начала визит в Волгоград с посадки

Общество 24.06.2020 19:38
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24.06.2020 19:38
Пару деревьев в парке у подножия Мамаева кургана посадили сегодня министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, выдающийся музыкант Юрий Башмет и лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев. Как сообщает ИА "Высота 102", в мероприятии участвовали также волонтеры. Скоро на главной высоте России начнется концерт, посвященный 75-й годовщине Победы, в котором Юрий Башмет, Николай Расторгуев и другие известные артисты и музыканты примут участие. В числе зрителей будут высокопоставленные гости. Трансляцию концерта организует федеральный канал "Россия".
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