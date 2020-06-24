В Волжском старейший парк вышел из самоизоляции





Сегодня в Волжском открылся старейший парк культуры и отдыха – «Гидростроитель». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, пока жителям и гостям города будут доступны только прогулки, а аттракционы и детские площадки возобновят работу после полного снятия всех ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Парк был недоступен для посетителей с 17 марта, после введения в Волжском режима повышенной готовности. Волжане жаловались, что парк был закрыт даже для прохода, в результате чего горожанам, в том числе пожилым жителям, приходилось обходить достаточно большую территорию, чтобы попасть, например, на остановки общественного транспорта.





Вынужденную паузу в работе парка «Гидростроитель» его сотрудники использовали для подготовки к новому сезону. Здесь был проведен комплекс работ по благоустройству и озеленению, отремонтированы пешеходные дорожки, ворота и ограждение парка, чаша фонтана у ротонды. Свою работу этот фонтан, как и другие городские, начнет после нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки.



