В Волгоградской области готовы к новым выплатам на детей по указу президента





Новая единовременная выплата родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка начнет выплачиваться в июле. Меру поддержки анонсировал сегодня президент России Владимир Путин. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении пенсионного фонда, средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или



единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечислялись с апреля и июня . «Родителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно», - пояснили в ведомстве.Родители, усыновители и опекуны, пока не обратившиеся за выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления через портал госуслуг, любую клиентскую службу пенсионного фонда России, а также многофункциональные центры.