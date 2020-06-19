На рынке в Волгограда снова «выловили» небезопасную рыбу





Рыбная продукция сомнительного качества обнаружена инспекторами Россельхознадзора на рынке "Северный" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, у предпринимателя, осуществляющего деятельность по розничной торговле рыбой и рыбной продукцией, на хранении для последующей реализации находилась вяленая и мороженная рыбная продукция общим весом 32 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Это является нарушением ветеринарно-санитарных правил.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Данная статья влечет наказание в виде штрафа для граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей, должностных лиц - от 3 до 5 тысяч рублей, юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.

Отметим, что на указанном рынке, расположенном на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе, ранее уже изымали небезопасную рыбную продукцию. Так, в марте текущего года правоохранители в рамках операции "Путина" выявили на "Северном" 1,2 тонны рыбы сомнительного качества . Тогда сообщалось, что предприниматели реализовывали на рынке продукцию без маркировки, с несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм и с нарушением условий хранения.



