На рынке в Волгограда снова «выловили» небезопасную рыбу

Общество 19.06.2020 10:20
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19.06.2020 10:20
Рыбная продукция сомнительного качества обнаружена инспекторами Россельхознадзора на рынке "Северный" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, у предпринимателя, осуществляющего деятельность по розничной торговле рыбой и рыбной продукцией, на хранении для последующей реализации находилась вяленая и мороженная рыбная продукция общим весом 32 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Это является нарушением ветеринарно-санитарных правил.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Данная статья влечет наказание в виде штрафа для граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей, должностных лиц - от 3 до 5 тысяч рублей, юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.
Отметим, что на указанном рынке, расположенном на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе, ранее уже изымали небезопасную рыбную продукцию. Так, в марте текущего года правоохранители в рамках операции "Путина" выявили на "Северном" 1,2 тонны рыбы сомнительного качества. Тогда сообщалось, что предприниматели реализовывали на рынке продукцию без маркировки, с несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм и с нарушением условий хранения.
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