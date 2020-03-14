Общество

На рынке в Волгограде изъяли 1,2 тонны подозрительной рыбы

Общество 14.03.2020 11:23
0
14.03.2020 11:23


Полиция, природоохранная прокуратура и Россельхознадзор изъяли на рынке в Краснооктябрьском районе Волгограда 1,2 тонны рыбы сомнительного качества. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, рейдовые мероприятия прошли на рынке по проспекту Металлургов в рамках оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Путина».

Специальные мероприятия для предупреждения и пресечения преступных посягательств на водные биоресурсы, обеспечения их сохранности, установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению преступления в данной сфере проводятся в регионе с 13 марта. Проверки осуществляются на потребительских рынках, в том числе стихийных и стационарных.
На рынке в Краснооктябрьском районе факты реализации рыбной продукции без маркировки, с несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм, с нарушением условий хранения были обнаружены в пяти торговых точках. Изъято 1,2 тонны рыбной продукции.

В одной из проверенных торговых точек выявлены факты реализации икры щуки и частиковых пород с документами, вызывающими сомнение в подлинности. По выявленным фактам нарушений составлены как административные материалы, так и организовано проведение доследственных проверок.  
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
14.03.2020 09:34
Общество 14.03.2020 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2020 09:29
Общество 14.03.2020 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 20:45
Общество 13.03.2020 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 17:52
Общество 13.03.2020 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 17:51
Общество 13.03.2020 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 17:11
Общество 13.03.2020 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 14:58
Общество 13.03.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 14:56
Общество 13.03.2020 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 13:38
Общество 13.03.2020 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 13:09
Общество 13.03.2020 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 12:48
Общество 13.03.2020 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 11:15
Общество 13.03.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 11:01
Общество 13.03.2020 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.03.2020 09:31
Общество 13.03.2020 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 08:22
Общество 13.03.2020 08:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:52
В Волгограде участники массового пикета потребовали амнистии для политзаключенныхСмотреть фотографии
11:23
На рынке в Волгограде изъяли 1,2 тонны подозрительной рыбыСмотреть фотографии
10:42
Волгоградец за день лишился сбережений, дважды поверив мошенникамСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде приостановили продажу билетов на матч «Ротора» со «Спартаком-2»Смотреть фотографии
10:04
В Волгограде предпенсионер устроил ДТП на пустой дороге (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Волгограде и Волжском две пассажирки разбили лица в маршруткахСмотреть фотографии
09:34
Ветеран труда в Волгоградской области победила в суде налоговую инспекцию и прокуратуруСмотреть фотографии
09:29
Волгоградский «Ротор» определился с поставщиком нового автомобиляСмотреть фотографии
20:45
Из-за коронавируса Россия ограничивает ависообщение с ЕвропойСмотреть фотографии
19:36
В Волжском на стоянке около детского сада в ДТП пострадали женщина с ребенкомСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде дочернее предприятие «Газпрома» нанимает телохранителей с наручниками и дубинкамиСмотреть фотографии
17:51
Начальник УФСБ подвел итог антитеррористического учения в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
В Краснооктябрьском районе Волгограда деревья-великаны падают на газовые трубы и проводаСмотреть фотографии
15:34
Мусорный полигон под Волгоградом заработал кучу штрафов на миллион рублейСмотреть фотографии
15:01
Сбербанк и Mastercard презентовали первые в России вертикальные короткометражкиСмотреть фотографии
14:58
Жители Волгограда массово жалуются в Роспотребнадзор на обманы в автосалонахСмотреть фотографии
14:56
«Масок нет!»: волгоградцы безуспешно ищут средства защиты от коронавируса в аптекахСмотреть фотографии
13:38
Начальника Волгоградского почтамта оштрафовали за ступени без пандусаСмотреть фотографии
13:09
Волгоградцы дали добро на «перестройку» рядом с областной больницейСмотреть фотографии
12:57
В волгоградской больнице после известия о смерти пациента избили врача-реаниматологаСмотреть фотографии
12:48
Администрация Волгоградской области закупает подушки для шеиСмотреть фотографии
11:15
Пасхальный крестный ход в Волгограде не отменят из-за пандемии коронавирусаСмотреть фотографии
11:01
В городе Котельниково Волгоградской области создают современную городскую средуСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области уже 6000 граждан стали самозанятымиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде в ДТП с экскаватором-погрузчиком пострадал водитель легковушкиСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области пьяный селянин с пилой ограбил магазинСмотреть фотографии
09:31
Без паники: в Волгограде проходит антитеррористическое учениеСмотреть фотографии
08:44
В частном секторе Волгограда прибрались после жалоб жителейСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде создали штаб для подготовки к зимеСмотреть фотографии
20:55
Двое осужденных задохнулись на пожаре в Урюпинске Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 