На рынке в Волгограде изъяли 1,2 тонны подозрительной рыбы





Полиция, природоохранная прокуратура и Россельхознадзор изъяли на рынке в Краснооктябрьском районе Волгограда 1,2 тонны рыбы сомнительного качества. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, рейдовые мероприятия прошли на рынке по проспекту Металлургов в рамках оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Путина».





Специальные мероприятия для предупреждения и пресечения преступных посягательств на водные биоресурсы, обеспечения их сохранности, установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению преступления в данной сфере проводятся в регионе с 13 марта. Проверки осуществляются на потребительских рынках, в том числе стихийных и стационарных.

На рынке в Краснооктябрьском районе факты реализации рыбной продукции без маркировки, с несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм, с нарушением условий хранения были обнаружены в пяти торговых точках. Изъято 1,2 тонны рыбной продукции.





В одной из проверенных торговых точек выявлены факты реализации икры щуки и частиковых пород с документами, вызывающими сомнение в подлинности. По выявленным фактам нарушений составлены как административные материалы, так и организовано проведение доследственных проверок.