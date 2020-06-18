Общество

Центр Волгограда перекрыли в ожидании тренировки парада с военной техникой

Общество 18.06.2020 09:20
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18.06.2020 09:20


Сегодня пройдет первая тренировка парада Победы с участием военной техники. Как сообщает ИА "Высота 102", все подходы и подъезды к площади Павших борцов, а также улице Мира, где будут стоять танки и другое вооружение, перекрыли. Автотранспорт пропускают во дворы только по предъявлению водителем паспорта с пропиской. Парковка на прилегающих к месту тренировки улицах сегодня не разрешается - машины тут же увозят на эвакуаторах.
Репетиция парада Победы начнется сегодня в 19:00. Военную технику планируют доставить в центр Волгограда после обеда, ориентировочно в 15:00-16:00. 
Всего в волгоградском параде Победы 24 июня примут участие около 1,1 тысячи человек, будет задействовано более 40 единиц военной техники, а также экипажи 14 боевых самолетов и вертолетов. Первая тренировка пеших расчетов прошла 16 июня. Генеральная репетиция парада состоится 20 июня.


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