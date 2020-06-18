Центр Волгограда перекрыли в ожидании тренировки парада с военной техникой

Общество 18.06.2020 09:20
0
18.06.2020 09:20
Сегодня пройдет первая тренировка парада Победы с участием военной техники. Как сообщает ИА "Высота 102", все подходы и подъезды к площади Павших борцов, а также улице Мира, где будут стоять танки и другое вооружение, перекрыли. Автотранспорт пропускают во дворы только по предъявлению водителем паспорта с пропиской. Парковка на прилегающих к месту тренировки улицах сегодня не разрешается - машины тут же увозят на эвакуаторах.
Репетиция парада Победы начнется сегодня в 19:00. Военную технику планируют доставить в центр Волгограда после обеда, ориентировочно в 15:00-16:00.
Всего в волгоградском параде Победы 24 июня примут участие около 1,1 тысячи человек, будет задействовано более 40 единиц военной техники, а также экипажи 14 боевых самолетов и вертолетов. Первая тренировка пеших расчетов прошла 16 июня. Генеральная репетиция парада состоится 20 июня.
Реклама
Пошла третья неделя: в разгар жары и пандемии поселок в Волгограде оставили без воды18.06.2020 09:55
Общество 18.06.2020 09:55
В Волгоградской области цены на бензин в июне поддали жару18.06.2020 09:50
Общество 18.06.2020 09:50
Подсчитаны траты на антураж парада Победы в Волгограде17.06.2020 20:10
Общество 17.06.2020 20:10
Старейшая гостиница Волгограда избавится от всех своих трещинок17.06.2020 16:40
Общество 17.06.2020 16:40
В Волгоградской области разрешили проводить массовые мероприятия17.06.2020 15:44
Общество 17.06.2020 15:44
В Волгограде готовят список ветеранов для присутствия на трибунах во время парада Победы17.06.2020 14:30
Общество 17.06.2020 14:30
В Волгоградской области еще больше арестантов проголосуют за Конституцию17.06.2020 12:47
Общество 17.06.2020 12:47
Для сельских жителей Волгоградской области снизили плату за мусор17.06.2020 11:33
Общество 17.06.2020 11:33
В Волгограде в выходные дни общественный транспорт будет ходить с 5-часовым перерывом17.06.2020 11:15
Общество 17.06.2020 11:15
Конец самоизоляции в Волгограде обозначат пугающим арт-объектом17.06.2020 10:43
Общество 17.06.2020 10:43
Для чиновников администрации Волгоградской области арендуют компьютеры за 52 миллиона рублей17.06.2020 10:16
Общество 17.06.2020 10:16
Радость дачников Волгограда после запуска автобусов оказалась недолгой17.06.2020 09:51
Общество 17.06.2020 09:51
В касках и масках: в Волгограде тренировка парада Победы прошла по плану16.06.2020 20:46
Общество 16.06.2020 20:46
В Волгограде и Волжском опубликовали списки детских садов с открытыми дежурными группами16.06.2020 17:32
Общество 16.06.2020 17:32
За вспышку COVID-19 Урюпинский психинтернат наказали крупным штрафом16.06.2020 17:18
Общество 16.06.2020 17:18
Реклама