







Тренировка военного парада прошла сегодня вечером на площади Павших борцов в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Мероприятие стартовало в 19 часов. Подъезды к площади были перекрыты с самого утра. Близлежащие улицы зачистили от транспорта – эвакуировали даже те автомобили, которые были припаркованы по правилам. В центре города в часы-пик наблюдались пробки, не входившие в планы горожан. Но сама тренировка парада прошла по плану.





























Всего в волгоградском параде Победы 24 июня примут участие около 1,1 тысячи человек, будет задействовано более 40 единиц военной техники, а также экипажи 14 боевых самолетов и вертолетов. Следующая тренировка парада на площади в центре города назначена на 18 июня, генеральная репетиция состоится 20 июня.

