Общество

В касках и масках: в Волгограде тренировка парада Победы прошла по плану

Общество 16.06.2020 20:46
0
16.06.2020 20:46



Тренировка военного парада прошла сегодня вечером на площади Павших борцов в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Мероприятие стартовало в 19 часов. Подъезды к площади были перекрыты с самого утра. Близлежащие улицы зачистили от транспорта – эвакуировали даже те автомобили, которые были припаркованы по правилам. В центре города в часы-пик наблюдались пробки, не входившие в планы горожан. Но сама тренировка парада прошла по плану.  







Всего в волгоградском параде Победы 24 июня примут участие около 1,1 тысячи человек, будет задействовано более 40 единиц военной техники, а также экипажи 14 боевых самолетов и вертолетов. Следующая тренировка парада на площади в центре города назначена на 18 июня, генеральная репетиция состоится 20 июня.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
16.06.2020 17:32
Общество 16.06.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 17:18
Общество 16.06.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 16:42
Общество 16.06.2020 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 16:34
Общество 16.06.2020 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 14:53
Общество 16.06.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 14:36
Общество 16.06.2020 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 14:02
Общество 16.06.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 13:34
Общество 16.06.2020 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 10:46
Общество 16.06.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 09:45
Общество 16.06.2020 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2020 18:36
Общество 15.06.2020 18:36
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2020 16:59
Общество 15.06.2020 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2020 16:54
Общество 15.06.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2020 16:39
Общество 15.06.2020 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2020 15:40
Общество 15.06.2020 15:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:46
В касках и масках: в Волгограде тренировка парада Победы прошла по плануСмотреть фотографии
19:34
Власти Волгоградской области подстелят соломку арендодателям недвижимости и перевозчикамСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде следователи раскрыли новые подробности жестокого убийства студента-иностранцаСмотреть фотографии
17:34
Верховный суд отклонил иск на 388 миллионов рублей к мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде и Волжском опубликовали списки детских садов с открытыми дежурными группамиСмотреть фотографии
17:18
За вспышку COVID-19 Урюпинский психинтернат наказали крупным штрафомСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области назвали токсичные по коронавирусу территорииСмотреть фотографии
16:34
«От некоторых детсадов нет заявок»: от родителей волгоградских детей ждут сложного решенияСмотреть фотографии
15:09
Облздрав опроверг информацию о дефиците мест в стационарах Волгограда для COVID-больныхСмотреть фотографии
14:56
В Волжском началась реконструкция и капитальный ремонт теплосетейСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде утвержден новый вариант дизайна нестационарных торговых объектовСмотреть фотографии
14:36
Адвокатам из других регионов разрешили приезжать в Волгоградскую область во время самоизоляцииСмотреть фотографии
14:02
Рядовых зрителей на парад в Волгограде могут пустить по решению оперштабаСмотреть фотографии
13:58
Банк «Открытие» предложил ипотеку по ставке 5,99%Смотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июняСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
В Волгограде подростка подозревают в поджоге склада грузового речпортаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Опять за сотню: в Волгоградской области коронавирус не думает сдаватьсяСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде грузовик протаранил «Яндекс. Такси», двое пострадалиСмотреть фотографии
11:24
Волгоградца осудили за многомиллионную аферу с элитной недвижимостьюСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом виновник ДТП сбежал, бросив троих пострадавшихСмотреть фотографии
10:46
Центр Волгограда зачищают для первой репетиции июньского парада ПобедыСмотреть фотографии
10:36
Банк «Открытие»: жители ЮФО больше всех в России одобряют идею введения безусловного базового доходаСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде двое взрослых погибли и двое детей пострадали в страшном пожареСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области назвали дату открытия торговых центров и ресторановСмотреть фотографии
18:46
Убийцу студента в Волгограде ищут по видео с камер в переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
В Волгограде гранитные плиты с площади Павших Борцов увозят в надежное местоСмотреть фотографии
17:37
Волгоградка чудом избежала судимости за покупку килограмма черной икрыСмотреть фотографии
17:31
Школьник за рулем отцовского авто спровоцировал погоню и стрельбу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
В Волгограде с 17 июня открываются дежурные группы в детских садахСмотреть фотографии
16:42
С начала года портфель девелоперов жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 19%Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 