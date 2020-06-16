



Решения об открытии дежурных групп в детских садах будут приниматься органами местного самоуправления. Это, сообщает ИА «Высота 102», подчеркнула на сегодняшнем брифинге заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко. Она пояснила, что сложное решение, водить ребенка в детский сад или оставлять детей с бабушками и даже знакомыми, должны принять сами родители. При этом, по словам Натальи Лисименко, от некоторых детских садов вообще нет заявок. Это значит, что многие родители по-своему решают вопрос присмотра за детьми.

Наталья Лисименко также подчеркнула, что местные власти сами будут определять, в каких дошкольных учреждениях открывать дежурные группы и сколько таких групп будет работать согласно заявкам родителей. Однако и родители детей должны принять сложное решение – водить их в детские сады или по-прежнему оставлять их с бабушками или даже знакомыми. Ведь Роспотребнадзор, по словам Натальи Лисименко, не случайно не дает разрешение на открытие детских садов из-за сохраняющейся угрозы здоровью детей.

Тем временем некоторые родители жалуются на то, что им предлагают возить детей в дошкольные учреждения, расположенные далеко от дома. А воспитатели, по их словам, предупреждают, что в группах будут собраны дошкольники всех возрастов. «Создается такое ощущение, что специально так делают, чтобы детей к ним не приводили», - рассуждают родители.



