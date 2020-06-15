



Строительство торгового ряда для дачников ведется на территории возле Центрального рынка Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, площадка размером 450 квадратных метров расположена у входа в здание рынка со стороны проспекта Ленина. Сейчас рабочие укладывают брусчатку, после чего начнется монтаж коммуникаций – электричества и водоснабжения для мытья рук. В прежние годы дачная торговля возле Центрального рынка зачастую велась стихийно. Владельцы шести соток продавали свой урожай на приставных стульчиках или картонных коробках. Новые льготные места для садоводов, как подчеркивают в администрации города, будут отвечать всем санитарным требованиям.

Работы по комплексному благоустройству Центрального рынка начались еще в 2017 году, когда имущество вернули в управление муниципалитета. Администрация МУПа отремонтировала два корпуса и фасад здания со стороны улицы Советской, благоустроила внутренний дворик, на котором появилась «Базарная площадь». Впоследствии здесь оборудовали всесезонную площадку для проведения различных мероприятий.



