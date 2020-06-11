Золотые рыбки спят и видят пруд на Центральной набережной Волгограда

Общество 11.06.2020 09:07
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11.06.2020 09:07
Японские карпы кои отлично перезимовали на Центральном рынке, но пока не могут вернуться в пруд на верхней террасе набережной Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, золотых рыбок запустят в водоем и заодно включат уже готовые к работе фонтаны по окончании режима самоизоляции.
Последние полгода обитатели пруда прожили по-соседству с креветками и экзотическими синими раками, которых выращивают в подвальном помещении Центрального рынка. Запуск сазанов в декоративный пруд состоялся 18 мая – в день торжественного открытия после реконструкции верхней террасы Центральной набережной. Ранее они обитали в искусственном водоеме на территории сквера имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе. Волгоградский климат пришелся по нраву японским рыбкам, которые расплодились в огромном количестве.
Новый пруд стал одним из самых популярных мест у гостей верхней террасы набережной Волгограда. Возникла даже новая традиция – к водоему с золотыми рыбками в день свадьбы приходят молодожены и загадывают желание.
Напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области установлен до 16 июня.
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