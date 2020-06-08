Общество

В Волгограде у Ангарского пруда анонсировали открытие эко-парка

Общество 08.06.2020 15:05
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08.06.2020 15:05




На 27 июня намечено открытие эко-парка на берегу Ангарского пруда в Дзержинском районе Волгограда. В зоне отдыха построены 14 деревянных беседок, в округе высаживаются ивы и  крымские сосны, прокладываются дорожки из природного камня, сообщает ИА «Высота 102». С территории вывезли несколько десятков грузовиков мусора, а сейчас очищают дно водоема и прибрежную зону. По завершении этих работ в 2021 году Ангарский пруд планируют открыть для купания.

Как пояснил представитель компании-инвестора, в процессе благоустройства деревья не вырубались. Вход в парк будет свободным.  Плата предусмотрена только за аренду беседок, а также инвентаря. Минувшей зимой на склонах у пруда открыли тюбинговую трассу.


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