В Волгограде у Ангарского пруда анонсировали открытие эко-парка











На 27 июня намечено открытие эко-парка на берегу Ангарского пруда в Дзержинском районе Волгограда. В зоне отдыха построены 14 деревянных беседок, в округе высаживаются ивы и крымские сосны, прокладываются дорожки из природного камня, сообщает ИА «Высота 102». С территории вывезли несколько десятков грузовиков мусора, а сейчас очищают дно водоема и прибрежную зону. По завершении этих работ в 2021 году Ангарский пруд планируют открыть для купания.



