В Волгоградской области увеличилось количество жертв от коронавируса

Общество 04.06.2020 11:45
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04.06.2020 11:45
В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе РФ, в регионе скончался еще один заболевший. Всего в списке жертв от инфекции в области - 21 человек. Всего с начала эпидемии в Волгоградской области зарегистрировано 3432 случая заболевания COVID-19.
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