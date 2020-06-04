В Волгоградской области отловили упорных нарушителей масочного режима

Общество 04.06.2020 08:59
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04.06.2020 08:59
Почти три сотни жителей Волгоградской области за минувшие сутки нарушили правила перемещения и масочный режим. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, на 284 человек были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Нарушителям грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей.
Напомним, обязательный масочный и перчаточный режим введен в регионе с 20 мая. Граждане обязаны защищать органы дыхания, носить маски или респираторы, а также перчатки в местах общего пользования – зданиях и помещениях, торговых точках, транспорте, остановочных пунктах, вокзалах. Юридические лица должны обеспечить все необходимые меры безопасности для своих сотрудников и клиентов.
Отмечается, что протоколы были составлены на лиц, которые покинули свои дома и квартиры без разрешительных документов, находились в местах общего пользования без масок и перчаток.
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