Волгоградскому ГУП не хватило денег на зарплату

Общество 03.06.2020 19:02
0
03.06.2020 19:02
ГУП «Волгоградское областное предприятие «Вокзал-Авто» оформляет кредитную линию на выплату заработной платы работникам и уплату обязательных начислений. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов.
За пользование кредитными средствами в течение года государственное унитарное предприятие готово заплатить 13 миллионов рублей. Оказать эти услуги согласился один из коммерческих банков.
В «Вокзал-Авто» входят несколько автостанций, расположенных в Волгограде и районах области, в частности, Центральный автовокзал на улице Балонина и южная автостанция в Красноармейском районе. Из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в конце марта этого года пассажирские перевозки пришлось серьезно урезать. До сих пор в Волгоградской области транспортное сообщение не восстановлено в полном объеме из-за продления режима самоизоляции.
Реклама
Мэрия Волгограда успокоила жильцов дома №13 по улице Мира03.06.2020 22:08
Общество 03.06.2020 22:08
«Обстановка напряженная»: волгоградцев попросили прислушаться к своему дыханию03.06.2020 21:38
Общество 03.06.2020 21:38
На Мира не до мира: скандал разгорается вокруг дома в центре Волгограда03.06.2020 17:29
Общество 03.06.2020 17:29
Волгоградский избирком готовится к уличному голосованию за Конституцию03.06.2020 17:10
Общество 03.06.2020 17:10
Два человека скончались в зараженном коронавирусом интернате в Волгоградской области03.06.2020 13:50
Общество 03.06.2020 13:50
Коронавирус проник в ведомственную больницу Волгограда03.06.2020 13:37
Общество 03.06.2020 13:37
В Волгоградской области сотне работников погасили копеечные долги по зарплате03.06.2020 12:37
Общество 03.06.2020 12:37
Губернатор Волгоградской области оказался в Коммунаре03.06.2020 11:03
Общество 03.06.2020 11:03
Чиновники разрешили газовикам заходить в дома волгоградцев во время пандемии03.06.2020 09:30
Общество 03.06.2020 09:30
В Волгограде ограничат движение из-за ремонта разрушенной ливневки03.06.2020 09:19
Общество 03.06.2020 09:19
Администрация Волжского проиграла УФАС суд по вопросу выделения земли под вышки02.06.2020 17:56
Общество 02.06.2020 17:56
Директор школы Волгограда после скандала из-за субботников отказалась общаться с журналистами02.06.2020 16:58
Общество 02.06.2020 16:58
В Волгоградской области детские сады могут открыться 15 июня02.06.2020 16:12
Общество 02.06.2020 16:12
«Об этом рано говорить»: в Волгоградской области оценили перспективы плановой медпомощи02.06.2020 14:06
Общество 02.06.2020 14:06
В Волгограде первый самолет из Новосибирска окатили водой02.06.2020 13:33
Общество 02.06.2020 13:33
Реклама