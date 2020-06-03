Волгоградскому ГУП не хватило денег на зарплату





ГУП «Волгоградское областное предприятие «Вокзал-Авто» оформляет кредитную линию на выплату заработной платы работникам и уплату обязательных начислений. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов.

За пользование кредитными средствами в течение года государственное унитарное предприятие готово заплатить 13 миллионов рублей. Оказать эти услуги согласился один из коммерческих банков.

В «Вокзал-Авто» входят несколько автостанций, расположенных в Волгограде и районах области, в частности, Центральный автовокзал на улице Балонина и южная автостанция в Красноармейском районе. Из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в конце марта этого года пассажирские перевозки пришлось серьезно урезать. До сих пор в Волгоградской области транспортное сообщение не восстановлено в полном объеме из-за продления режима самоизоляции.



