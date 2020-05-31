В Волгоградской области новая смерть от коронавируса и рекордное число заболевших





В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 158 новых случаев коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, список умерших от инфекции пополнился новой жертвой – теперь их 19 человек.

Всего в Волгоградской области зарегистрировано 3026 случаев заболевания коронавирусом. До сегодняшнего дня самым высоким показателем прироста новых больных была отметка в 154 человека.



