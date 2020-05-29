



В Волгоградской области за прошедшие сутки зафиксирован взрывной рост заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, в регионе выявлено 133 новых больных. Также в регионе зафиксированы две новые смерти от инфекции.

Всего в регионе количество случаев заболевания коронавирусом достигло 2714. Жертвами инфекции стали 18 человек.