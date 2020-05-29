Общество

В Волгоградской области две новые смерти и рекордный рост заболевших коронавирусом

Общество 29.05.2020 11:48
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29.05.2020 11:48


В Волгоградской области за прошедшие сутки зафиксирован взрывной рост заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, в регионе выявлено 133 новых больных. Также в регионе зафиксированы две новые смерти от инфекции. 
Всего в регионе количество случаев заболевания коронавирусом достигло 2714. Жертвами инфекции стали 18 человек. 

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