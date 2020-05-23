В Волгоградской области коронавирусу сдался последний район

Общество 23.05.2020 14:42
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23.05.2020 14:42
В Октябрьском районе Волгоградской области зарегистрирован первый с начала пандемии случай заболевания коронавирусом. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в оперштабе. До последнего этот муниципалитет оставался чистым от коронавируса.
По сегодняшним данным, больше всего заболевших в Жирновском районе – 29 человек. На втором месте Волгоград – 21 человек. Двадцать заболевших выявлены в Волжском. Новые случаи также зарегистрированы еще в 16 районах области.
Всего, напомним, в Волгоградской области за вчерашний день зафиксировано 107 новых случаев заболевания коронавирусом. Три случая – завозные (из Москвы и Красноярска). 76 человек выявлены по контактам с ранее заразившимися. 28 человек сами обратились за медицинской помощью. В регионе уже 14 умерших.
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