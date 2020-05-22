В Волгоградской области врачи осваивают онлайн-приемы пациентов

Общество 22.05.2020 13:27
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22.05.2020 13:27
Программа оказания дистанционной поддержки пациентов стартовала в Волгоградской областной клинической больнице №1. Как сообщила ИА «Высота 102» главный врач учреждения Наталия Кушнирук, с любого гаджета – компьютера или телефона – можно зайти на сайт ВОКБ №1 и оставить электронную заявку, указав свое имя и контактные данные. Консультации возможны по 13 направлениям медицины. Это кардиология, онкология, гинекология, нейрохирургия и ряд других. В ближайшее время перечень специализаций будет расширен. На сегодняшний день более 30 врачей областной больницы №1 прошли обучение по оказанию помощи в формате телемедицины.
Изначально проект, проработка которого велась около года, был рассчитан на граждан, которые в силу занятости или проживания на отдаленных территориях не имеют возможности посетить больницу. Однако с учетом пандемии новый продукт областной больницы №1 получил особую актуальность. Напомним, плановые консультации пациентов из-за коронавируса в медучреждениях региона сейчас приостановлены. Врачи осуществляют прием только при наличии острой боли и для оказания экстренной помощи.
В течение суток колл-центр обрабатывает поступившую заявку и в электронном режиме согласовывает с пациентом время консультации. Далее по специальной ссылке больной проходит в защищенный контур сайта больницы и начинает общение с врачом.
Наталия Кушнирук отметила, что российское законодательство запрещает без очного приема постановку диагноза и назначение лечения. Тем не менее, в онлайн-режиме специалисты могут консультировать граждан, давать им рекомендации, в том числе по проведению диагностического обследования. Также в процессе беседы можно записаться на очный прием в поликлинику.
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