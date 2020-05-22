Общество

Рекордное число голоруких безмасочников поймали в Волгоградской области

Общество 22.05.2020 11:02
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22.05.2020 11:02


За минувшие сутки в Волгоградской области было выявлено 530 человек, которые нарушили правила передвижения и масочно-перчаточный режим. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в оперативном штабе региона. 
В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до 30 тысяч рублей. 
Напомним, что ежедневные рейды проводят представители комитетов и инспекций администрации Волгоградской области,  сотрудники правоохранительных органов, органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и других ведомств. 

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