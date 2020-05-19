Общество

На радость дачникам: в Волгограде увеличено количество речных спецмаршрутов до Культбазы

Общество 19.05.2020 17:08
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19.05.2020 17:08


С завтрашнего дня  количество рейсов по внутригородскому водному спецнаправлению «Волгоград – Культбаза» увеличивается  с 14 до 24 в неделю. Так, к ежедневным двум рейсам до пристани «Культбаза» на острове Сарпинский добавлено по два выхода в среду и пятницу, до пяти рейсов в день теплоходы совершат в субботу и воскресенье. Новое расписание размещено на сайте пассажирского порта Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  
Увеличение количества ежедневных речных рейсов связано с ослаблением ряда ограничительных мер, введенных в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. С наступлением дачного сезона увеличился пассажиропоток на Сарпинский, и для обеспечения соблюдения пассажирами необходимой дистанции принято решение увеличить количество рейсов на наиболее популярных речных направлениях.
Все суда после каждого рейса проходят обязательную дезинфекцию. Экипаж теплоходов обеспечен средствами индивидуальной защиты, пользоваться масками и перчатками с 20 мая предписано также всем пассажирам. Граждане, нарушившие данное требование, могут быть не допущены на борт теплохода.  

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