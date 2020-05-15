Волгоградским дачникам автобусов не видать до лета





Дачных автобусов в Волгограде не будет до конца мая. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем брифинге председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев. По его словам, вопрос о возобновлении дачных маршрутов в областном центре будет вынесен на заседание оперштаба после улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. «Почему мы не запускаем дачные автобусы? Потому что дачники в основном люди пожилые. Проедут в автобусе, где кто-то не одел маску, потом к ним придут дети, внуки и заболеют», - пояснил Анатолий Васильев, еще раз подчеркнув, как важно в общественном транспорте пользоваться масками.

При этом в Волжском, как известно, дачные маршруты функционируют. Такое решение местные власти, прокомментировал Анатолий Васильев приняли потому, что в основном эти маршруты проходят к населенным пунктам. Однако с 20 мая городские власти усилят контроль в дачном транспорте на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований безопасности.



