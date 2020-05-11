«Индекс самогона» измерили в Волгограде

Общество 11.05.2020 14:22
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11.05.2020 14:22
Волжский опередил Волгоград в рейтинге городов по популярности самогоноварения. Авторы исследования из финансового университета при Правительстве РФ установили, что за последние полгода распространенность среди населения самодельного алкоголя возросла на 60%. В телефонном опросе у граждан спросили, есть ли среди их знакомых люди, которые производят домашние спиртные напитки. Больше всего положительных ответов пришло из Брянска, Воронежа, Рязани, Красноярска, Саранска, Йошкар-Олы, Калуги, Барнаула и Пензы (9-10%).
В Волгограде 7% опрошенных подтвердили, что их близкие и друзья увлекаются самогоноварением. В Волжском показатель оказался выше на 1%. Аналогичные с городом-героем результаты исследования (7%) зафиксированы в большинстве крупных городов России.
«Рост объемов изготовления самогона начался в нашей стране еще в ноябре прошлого года. Это говорит о нарастании экономических проблем еще с осени 2019 года, усугубившихся весной в связи с падением цен на нефть и коронавирусной пандемией», - отмечают авторы проекта.
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