



Необычные дела рассмотрит завтра Урюпинский городской суд. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в суд поступили два административных иска о принудительном помещении под медицинское наблюдение двух жителей Урюпинска с установленным диагнозом коронавирусная инфекция. Исковые заявления будут рассматриваться в закрытом судебном заседании в отсутствии ответчиков. Их интересы будет представлять адвокат.

Ранее зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге заявлял, что в регионе есть случаи, когда больные коронавирусом отказываются от госпитализации. « У них есть на это право», - пояснил он. По его словам, это делают в основном пациенты с легкой формой коронавирусной инфекции. При этом все равно больные находятся под медицинским наблюдением.



