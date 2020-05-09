«Был водителем у Родимцева»: по Волгограду проехал «Бессмертный полк» СССР





Сегодня патриотическая акция «Бессмертный полк» в Волгограде прошла в новом и необычном формате. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, после минуты молчания от легендарного Дома Павлова стартовала колонна автомобилей времен Великой Отечественной войны с портретами 127 Героев Советского Союза, списками всех войсковых соединений и частей, которые принимали участие в Сталинградской битве.





За рулем машины с портретом легендарного полководца, командира 13-й Гвардейской дивизии, дважды Героя Советского Союза Александра Ильича Родимцева был губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, облаченный в историческую военную форму. Участие в акции также приняли начальник регионального Главка Александр Кравченко и глава города Виталий Лихачев, они проехали по городу с портретами Александра Сараева и Алексея Чуянова.





В колонне автомобилей, которая проследовала по Первой продольной до подножия Мамаева кургана, были автомобили ГАЗ, «Виллис», полуторки, 32 легковых ретроавтомобиля, бортовые КАМАЗы и УРАЛы, а также танк Т-34 на трале и легендарная «Катюша».









«В колонне «Бессмертного полка» мы представляем всех жителей. Это не только Сталинградский полк — это «Бессмертный полк» всего Советского Союза, — отметил Андрей Бочаров. — Сегодня мне посчастливилось быть водителем у Александра Родимцева — легендарного полководца, дважды Героя Советского Союза».





Волгоградский губернатор выразил надежду, что в скором времени, когда эпидемиологическая ситуация улучшится, тысячи жителей Волгоградской области смогут пройти по маршруту «Бессмертного полка».

Напомним, что в Волгограде впервые шествие прошло в 2013 году — тогда волгоградский полк насчитывал около 600 человек. В 2014 году количество участников выросло до полутора тысяч, а в 2019-м «Бессмертный полк» объединил уже 65 тысяч человек.



