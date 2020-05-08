Общество

В облкомздраве Волгоградской области пояснили порядок назначения страховок заразившимся врачам

Общество 08.05.2020 15:57
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08.05.2020 15:57


Решение о назначении и размере страховых выплат медработникам, заразившимся коронавирусной инфекцией, будет принято после расследования Роспотребнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102», зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил на сегодняшнем брифинге, что эпидемиологи должны сначала выяснить, при каких обстоятельствах заразился медработник – произошло ли это на рабочем месте или вне медучреждения. После этого результаты эпидрасследования будут переданы в фонд медицинского страхования, где и будет принято решение о назначении или отказе в выплатах, а также о размере страховки. 
Напомним, уже подтвержден коронавирус у 20 врачей и медработников больниц Волгоградской области. Речь идет о 16 сотрудниках Николаевской ЦРБ, а также о четырех врачах провизорного госпиталя на базе волгоградской инфекционной больницы №3. Кроме того, сообщается о возможном заражении COVID-19 медперсонала Иловлинской ЦРБ.
На днях президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных страховых выплатах родственникам в случае смерти медицинского работника, инфицированного коронавирусом COVID-19 во время работы. Максимальный размер такого пособия  повышен до  2,75 миллиона рублей. Если медработник временно потерял трудоспособность, ему выплачивается 68 811 рублей. В случае инвалидности I группы выплачивается 2 064 339 рублей, II группы – 1 376 226 рублей, инвалиду III группы - 688 113 рублей
На выплату могут рассчитывать семьи врачей, среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций, водителей скорой медицинской помощи, непосредственно работающие с пациентами, у которых подтверждено заражение новым коронавирусом, и пациентами с подозрением на него.

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