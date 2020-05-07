Перепись свалок объявили в Волгоградской области

Общество 07.05.2020 20:51
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07.05.2020 20:51
Рейды по несанкционированным свалкам стартовали в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, инспекторы ведомства будут выявлять места скопления мусора, а также виновников их образования. Чиновники проведут инспектирование в населенных пунктах, лесах и природных парках.
В прошлом году в ходе подобных рейдов обнаружили 385 свалок, почти 160 из которых по горячим следам ликвидировали. Большая часть заваленных отходами участков обнаружена в Волгограде.
Согласно закону, захламление территорий грозит административным наказанием физических и юридических лиц в виде штрафов от 1000 рублей до 250 тысяч рублей.
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