Мимо Мамаева кургана: в Волгограде 8 и 9 мая изменили движение спецтранспорта

Общество 07.05.2020 11:53
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07.05.2020 11:53
С учетом действия ограничительных мер будут внесены изменения в работу специальных маршрутов общественного транспорта в предпраздничные и праздничные дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, так, 8 мая после 18.00 транспорт, движущийся по проспекту им. Ленина, не будет останавливаться у Дворца спорта, Мамаева кургана и Центрального стадиона. На Второй продольной магистрали в вечернее время 8 мая, а также в течение всего дня 9 мая из схемы движения автобусных специальных направлений временно исключена остановка «Мамаев курган».
9 мая в Волгограде продолжат работу 32 специальных маршрута по действующему расписанию выходного дня. С 6.00 до 8.00 будет организовано движение троллейбусного спецмаршрута №15А «Больничный комплекс - Пл. Куйбышева» и электротранспорта спецмаршрутов № 8 и №9, которые в утренние часы начнут работать в измененных границах от микрорайона Спартановка до пл. Возрождения по Первой и Второй продольным магистралям соответственно. С 16.00 на смену троллейбусам, работающим из северной части города, на линию выйдут скоростные трамваи спецмаршрута «Ельшанка – ВГТЗ», при этом участок пути от ст. «Пл. Ленина» до ст. «Пл. Возрождения» электротранспорт будет проходить без остановок.
В этот же день изменят схему движения специальные автобусные направления № 35 и № 20: после остановки «Комсомольская» автобусы поднимутся по улицам Комсомольской, Невской до Второй продольной магистрали и по улице Маршала Рокоссовского доедут до ул. Хиросимы, а далее - по действующему маршруту.
Напомним, что с 9 по 11 мая в Волгограде для сотрудников предприятий и организаций, которые продолжают работу, будет организовано движение автобусов, трамваев и троллейбусов по действующему для специальных маршрутов расписанию выходного дня. Транспорт выйдет на линии в утренние и вечерние часы с 6-30 до 9-00 и с 16-30 до 20-00.
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