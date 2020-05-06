Полетят на юг: волгоградцы увидят второй парад аэростатов





Завтра волгоградцы смогут вновь увидеть пролет аэростатов в небе над городом-героем. Старт акции, посвященной Дню победы, состоится в Центральном районе, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Необходимую подготовку специалисты проведут еще до рассвета, а около 6 утра в небо поднимутся три ярких воздушных шара, которые начнут свое движение в южную часть города. На каждом аэростате будет закреплен баннер с символикой, посвященной Дню Победы. Пролет аэростатов будет хорошо видно из окна.

Напомним, сегодня в Волгограде уже протестировали три воздушных шара. Аэростаты взмыли в небо на рассвете от музея-панорамы «Сталинградская битва» и полетели на север.

Демонстрационный полет с плакатами на тему Дня Победы летательные аппараты совершат 8 или 9 мая. Организатором мероприятия выступает администрация Волгограда.



