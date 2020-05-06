Полетят на юг: волгоградцы увидят второй парад аэростатов

Общество 06.05.2020 19:57
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06.05.2020 19:57
Завтра волгоградцы смогут вновь увидеть пролет аэростатов в небе над городом-героем. Старт акции, посвященной Дню победы, состоится в Центральном районе, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Необходимую подготовку специалисты проведут еще до рассвета, а около 6 утра в небо поднимутся три ярких воздушных шара, которые начнут свое движение в южную часть города. На каждом аэростате будет закреплен баннер с символикой, посвященной Дню Победы. Пролет аэростатов будет хорошо видно из окна.
Напомним, сегодня в Волгограде уже протестировали три воздушных шара. Аэростаты взмыли в небо на рассвете от музея-панорамы «Сталинградская битва» и полетели на север.
Демонстрационный полет с плакатами на тему Дня Победы летательные аппараты совершат 8 или 9 мая. Организатором мероприятия выступает администрация Волгограда.
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