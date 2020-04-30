



Глава городского поселения Калач-на-Дону Денис Сарычев сегодня распорядился перекрыть въезды в город. Как сообщает ИА «Высота 102», попасть в город будет невозможно с завтрашнего дня и до 11 мая. Согласно документу, закроется въезд в город на пересечении улицы Революционной и автодороги Волгоград-Каменск-Шахтинский, а также на пересечении улицы Пархоменко и автодороги Волгоград-Каменск-Шахтинский. Въезды в город будут перекрыты техникой МБУ «Дорожник». Такое решение городские власти приняли в целях защиты от распространения коронавируса, опасаясь прибытия в город местных жителей из других регионов России, где зафиксированы случаи заражения.

Напомним, на сегодняшний день в Волгоградской области осталось всего четыре муниципалитета, где нет заболевших COVID-19. Это Калачевский, Алексеевский, Октябрьский и Ольховский районы.



