Общество 30.04.2020 14:37
0
30.04.2020 14:37
Комитет здравоохранения Волгоградской области попросил помощи у Росгвардии для патрулирования территорий инфекционных стационаров, где находятся больные с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил сегодня журналистам на брифинге председатель облздрава Анатолий Себелев. "Мы обратились с просьбой в Росгвардию обеспечить нам хотя бы патрулирование по периметру", - сказал он, отвечая на вопрос об усилении охраны стационаров после побега пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Как ранее сообщило информагентство, 51-летнего мужчину достаточно быстро нашли и вернули в стационар сотрудники Кировской районной прокуратуры и отдела полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются лица, которые могли контактировать с больным. Сам он из Новоаннинского района. COVID-19 у мужчины выявили после возвращения из Москвы, где он находился и работал. По предварительной информации, мужчина решился на побег из-за финансовых трудностей. Он находился на лечении в инфекционной больнице №1 в Кировском районе Волгограда. Болезнь протекает у него в легкой форме.
Реклама
Волгоградский «Ротор» почти в премьер-лиге: сезон первенства ФНЛ завершен досрочно30.04.2020 15:19
Общество 30.04.2020 15:19
В Волгоградской области не думают об открытии дежурных групп в детских садах30.04.2020 14:49
Общество 30.04.2020 14:49
Умерших от коронавируса в Волгоградской области хоронят в закрытых гробах30.04.2020 14:42
Общество 30.04.2020 14:42
Волгоградец угнал машину из-за долгов30.04.2020 14:33
Общество 30.04.2020 14:33
В Волгоградской области школьников распустили на майские каникулы30.04.2020 13:35
Общество 30.04.2020 13:35
В Волгоградской области дрогнули цены на бензин30.04.2020 13:19
Общество 30.04.2020 13:19
В Волгограде поймали сбежавшего из стационара пациента с COVID-1930.04.2020 11:33
Общество 30.04.2020 11:33
Военная авиация репетирует парадный пролет над Волгоградом30.04.2020 10:28
Общество 30.04.2020 10:28
Волгоградские профсоюзы в соцсетях соберут первомайские лайки против заразы30.04.2020 10:07
Общество 30.04.2020 10:07
Нарушителей режима самоизоляции в Волгоградской области будут искать в лесах29.04.2020 21:34
Общество 29.04.2020 21:34
Цены на продукты в Волгоградской области не слушаются чиновников29.04.2020 20:55
Общество 29.04.2020 20:55
Жителям Волгоградской области разрешили посещать немощных родственников29.04.2020 19:50
Общество 29.04.2020 19:50
Сотрудники Сбербанка в Волгограде восстановили братскую могилу Мемориального комплекса «Лысая гора»29.04.2020 17:21
Общество 29.04.2020 17:21
Жителей Волгоградской области обнадежили смягчением режима самоизоляции после 11 мая29.04.2020 16:56
Общество 29.04.2020 16:56
В Волгоградской области продлили срок действия социальных проездных29.04.2020 16:46
Общество 29.04.2020 16:46
Реклама