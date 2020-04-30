Волгоградец угнал машину из-за долгов

Общество 30.04.2020 14:33
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30.04.2020 14:33
В Волгограде задержан 19-летний парень за угон машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с заявлением о пропаже припаркованной около одного из домов в Тракторозаводском районе автомобиля обратился 20-летний местный житель. Как выяснилось, отечественная шестерка понадобилась ранее судимому за аналогичное преступление угонщику для продажи и расплаты с долгами. Похищенная машина возвращена владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
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