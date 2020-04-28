Волгоградцы теряют уверенность в завтрашнем дне

Общество 28.04.2020 08:19
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28.04.2020 08:19
В апреле выросла доля россиян, довольных жизнью. И в то же время значительно снизилось количество жителей страны, уверенных в завтрашнем дне. Такие противоречивые выводы сделали аналитики финансового университета при правительстве РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, в первой половине апреля выросла до 81% против 78% в предшествующем полугодии. Как представляется, основным фактором, определившим улучшение настроений граждан, стали неожиданные, продолжительные и оплачиваемые (для значительного большинства граждан) каникулы в режиме самоизоляции, говорится в исследовании. К числу городов, где выше всего доля довольных жизнью, относятся Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Нижний Новгород и Пермь. В то же время самый низкий уровень удовлетворенности своей жизнью отмечен в Санкт-Петербурге, Волгограде, Владимире, Москве, Калуге, Волжском.
При этом на фоне повышения удовлетворенности жизнью резко упала уверенность россиян в своем будущем. По данным на первую половину апреля доля тех, кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне, снизилась до 51% против 60% во второй половине 2019 и январе-феврале 2020 года.
Меньше всего уверены в завтрашнем дне жители Волгограда, Санкт-Петербурга, Казани, Москвы и Ярославля. Больше оптимизма исследователи обнаружили у жителей Ставрополья, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Красноярска, Барнаула.
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