Волгоградцы теряют уверенность в завтрашнем дне





В апреле выросла доля россиян, довольных жизнью. И в то же время значительно снизилось количество жителей страны, уверенных в завтрашнем дне. Такие противоречивые выводы сделали аналитики финансового университета при правительстве РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, в первой половине апреля выросла до 81% против 78% в предшествующем полугодии. Как представляется, основным фактором, определившим улучшение настроений граждан, стали неожиданные, продолжительные и оплачиваемые (для значительного большинства граждан) каникулы в режиме самоизоляции, говорится в исследовании. К числу городов, где выше всего доля довольных жизнью, относятся Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Нижний Новгород и Пермь. В то же время самый низкий уровень удовлетворенности своей жизнью отмечен в Санкт-Петербурге, Волгограде, Владимире, Москве, Калуге, Волжском.

При этом на фоне повышения удовлетворенности жизнью резко упала уверенность россиян в своем будущем. По данным на первую половину апреля доля тех, кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне, снизилась до 51% против 60% во второй половине 2019 и январе-феврале 2020 года.

Меньше всего уверены в завтрашнем дне жители Волгограда, Санкт-Петербурга, Казани, Москвы и Ярославля. Больше оптимизма исследователи обнаружили у жителей Ставрополья, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Красноярска, Барнаула.



