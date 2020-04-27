В Волгоградской области 272 заболевших коронавирусом: восемь умерли

Общество 27.04.2020 11:59
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27.04.2020 11:59
В Волгоградской области за прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 30 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, всего в регионе зафиксированы 272 случая. Из них восемь – летальных.
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