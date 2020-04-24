В Роспотребнадзоре Волгоградской области одобряют продление режима самоизоляции

Общество 24.04.2020 13:23
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24.04.2020 13:23
Замруководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина считает, что есть необходимость продления режима самоизоляции в регионе. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», она заявила на сегодняшнем брифинге. При этом замруководителя ведомства не смогла четко выразить свою позицию по поводу намерения региональных властей внедрить в Волгоградской области систему цифровых пропусков.
Между тем, Волгоградская область идет по пути Москвы, предпринимая такие же меры, как и в многомиллионной столице. Цифровые пропуска, обязательный домашний карантин для жителей региона с признаками ОРВИ – в Волгоградской области копируют методы, которые уже используют в Москве в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Впрочем, опыт столицы по оказанию дополнительных мер поддержки граждан, например, в сфере региональных доплат потерявшим работу жителям, в Волгоградской области не используется. В частности, в столице безработные будут получать 19,5 тысяч рублей.
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