В Волгоградской области осталось всего несколько районов, где нет коронавируса

Общество 23.04.2020 07:59
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23.04.2020 07:59
В Волгоградской области осталось всего восемь муниципалитетов, где нет ни одного больного коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», это Алексеевский, Быковский, Фроловский, Нехаевский, Калачевский, Октябрьский, Ольховский и Чернышковский районы. Больше всего случаев, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано в Волгограде – 37, на втором месте Палласовский район – 18, на третьем – Волжский (16). Далее следуют Николаевский муниципальный район -11 случаев; Среднеахтубинский муниципальный район - 8 случаев; Камышинский муниципальный район - 7 случаев; Старополтавский муниципальный район - 6 случаев; Кумылженский муниципальный район - по 5 случаев; Иловлинский муниципальный район - по 4 случая; Городищенский, Михайловский, Урюпинский, Дубовский муниципальные районы - по 3 случая;
Светлоярский, Жирновский, Даниловский, Ленинский, Новониколаевский, Новоаннинский, Котовский муниципальные районы - по 2 случая;
Еланский, Клетский, Котельниковский, Суровикинский, Руднянский Серафимовичский, Киквидзенский муниципальные районы - по 1 случаю.
Всего в регионе зафиксировано 145 случаев COVID-19, двое скончались. Выздоровели 30 человек. 113 заболевших находятся на лечении в инфекционных госпиталях Волгограда и Волжского. Под медицинское наблюдение взято 8108 человек, снято с контроля 6199 человек. Продолжают находиться под медицинским наблюдением в режиме самоизоляции на дому до истечения 14-дневного срока карантина и до получения отрицательного результата лабораторного обследования на коронавирус 1909 человек.
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