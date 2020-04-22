Общество 22.04.2020 15:08
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22.04.2020 15:08
Губернатор Андрей Бочаров в формате видеоконференцсвязи принимает участие в совместном заседании Президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и рабочей группы Госсовета РФ, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы администрации Волгоградской области области, у региона выстроено четкое взаимодействие с Правительством РФ, ключевыми министерствами и ведомствами, федеральным оперативным штабом, рабочей группой Госсовета. Предпринимается комплекс мер, направленный на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. По 30 апреля включительно для всех жителей Волгоградской области объявлен режим самоизоляции.
Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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