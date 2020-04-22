Общество 22.04.2020 09:05
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22.04.2020 09:05
Глава городского округа Михайловка Сергей Фомин оформил кредит в размере 70,6 миллиона рублей для решения проблем дефицитного бюджета муниципалитета. Как сообщает ИА «Высота 102», за пользование невозобновляемой кредитной линии городская казна в течение пяти лет выплатит около 31 миллиона рублей банку – почти половину от займа. Деньги понадобятся городскому округу уже в этом году, а расплачиваться с кредитором будут постепенно.
Так, в этом году пользование кредитом обойдется в 3,7 миллиона рублей в качестве процентов, в 2021 году – уже в 6,1 миллиона рублей. Столько же придется заплатить и в 2022 году. А в последующие годы сумма платежа увеличится до 14,8 миллиона рублей.
В настоящее время оформляет крупный кредит еще один муниципалитет. Администрации Волгограда потребовался 1 миллиард рублей для перекредитования. Займ может обойтись городскому бюджету в 159 миллионов рублей. На этом фоне скромными можно назвать запросы администрации Жирновского района. Власти района хотят оформить займ в размере 30 миллионов рублей сроком на два года. За пользование кредитом районная казна расплатится почти 6 миллионами рублей.
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