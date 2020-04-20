Общество

В Волгоградской области больных коронавирусом могут лечить на дому

Общество 20.04.2020 13:52
0
20.04.2020 13:52


Пока все заболевшие в Волгоградской области с коронавирусной инфекцией и пациенты с подозрением на COVID-19 поступают в стационары. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил, что в настоящий момент имеющийся койко-фонд  и относительно небольшой наплыв больных это позволяет. Однако в дальнейшем не исключено, что больных с легким течением инфекции могут лечить на дому. Такой порядок в регионе утвердят в ближайшее время на случай резкого увеличения количества пациентов. Сейчас такая схема действует в Москве – там больные, чье состояние не вызывает опасения, лечатся дома и консультируются по телефону. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
20.04.2020 17:31
Общество 20.04.2020 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 15:30
Общество 20.04.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 15:14
Общество 20.04.2020 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 14:28
Общество 20.04.2020 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 12:28
Общество 20.04.2020 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 11:54
Общество 20.04.2020 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 10:54
Общество 20.04.2020 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 09:51
Общество 20.04.2020 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.04.2020 09:20
Общество 20.04.2020 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.04.2020 08:41
Общество 20.04.2020 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 20:15
Общество 19.04.2020 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 16:36
Общество 19.04.2020 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 15:10
Общество 19.04.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 13:31
Общество 19.04.2020 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 11:37
Общество 19.04.2020 11:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:31
В Волгограде продлили отопительный сезон на неопределенный срокСмотреть фотографии
17:10
В Волгоградской области житель Казахстана продал ФСБ рога сайгакаСмотреть фотографии
17:05
УФАС аннулировало закупку на проведение концерта в День Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде экс-полицейского осудят за аферу с угоном машиныСмотреть фотографии
16:28
Трио из Самары ждет суд в Волгограде за кучу «синтетики» из тайника под ТулойСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области в 12 больницах примут коронавирусных больных с сопутствующими заболеваниямиСмотреть фотографии
15:30
Плавучие бани в Волгограде поставят на учет через судСмотреть фотографии
15:14
В Волгоградской области суды объявляют бой инфекциям и крысамСмотреть фотографии
14:48
В Волгоградской области 24% пациентов болеют коронавирусом бессимптомноСмотреть фотографии
14:28
Умирали и уезжали: в Волгоградской области подсчитали оставшееся населениеСмотреть фотографии
14:09
При расследовании дела о миллиардной ликвидации Кировской свалки в Волгограде могут всплыть «крупные рыбы»Смотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области больных коронавирусом могут лечить на домуСмотреть фотографии
13:38
Следствие ищет источник заражения умершей от COVID-19 жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
Банк «Открытие» в 2019 году на 55% увеличил выдачу кредитов субъектам МСБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 7 человекСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде спасают молодую собаку с простреленной мордойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Волгоградских студентов-медиков мобилизовали на борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
11:54
Уже 111 случаев: в Волгоградской области - рекордный прирост больных COVID-19Смотреть фотографии
11:53
Олег Савченко прогнозирует появление нового пакета мер поддержки предприятийСмотреть фотографии
11:27
Волгоградец стрелял по окнам из пистолетаСмотреть фотографии
10:54
В Волжском 70-летнюю даму насильно развели с молодым мужем-иностранцемСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области тесты на коронавирус делают 6 лабораторийСмотреть фотографии
10:00
Пьяный водитель в Волгоградской области чуть не убил ребенкаСмотреть фотографии
09:51
Молодые специалисты Гремячинского ГОКа помогают пожилым людямСмотреть фотографии
09:20
Волгоградская филармония «ударит» по вирусу тотальной чисткойСмотреть фотографии
08:41
В Волгоградской области назвали район с самыми состоятельными врачамиСмотреть фотографии
20:15
«Лексус» волгоградки обсыпало камнями на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
18:27
Волгоградские налогоплательщики заполнят декларации позжеСмотреть фотографии
16:50
Губернатор встретил Пасху без маски с главой ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
«Сначало воду подчини»: в Волгограде жители тоже хотят от УК понимания ситуацииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 