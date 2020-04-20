В Волгоградской области больных коронавирусом могут лечить на дому





Пока все заболевшие в Волгоградской области с коронавирусной инфекцией и пациенты с подозрением на COVID-19 поступают в стационары. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов пояснил, что в настоящий момент имеющийся койко-фонд и относительно небольшой наплыв больных это позволяет. Однако в дальнейшем не исключено, что больных с легким течением инфекции могут лечить на дому. Такой порядок в регионе утвердят в ближайшее время на случай резкого увеличения количества пациентов. Сейчас такая схема действует в Москве – там больные, чье состояние не вызывает опасения, лечатся дома и консультируются по телефону.



